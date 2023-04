Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a procédé il y a quelques jours au remaniement technique de son équipe gouvernementale. En marge du compte rendu rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 26 avril 2023, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji est revenu encore sur ce remaniement technique pour apporter plus de précisions. Il a affirmé que le président Patrice Talon n’a pas fait ses choix au hasard en cumulant le ministère de l’énergie ancien avec celui de l’eau et des mines et en faisant en sorte que le ministère des infrastructures et des transports soit couplé avec le cadre de vie.

Pour le porte-parole du gouvernement, le président de la République du Bénin « a fait un choix de cohérence et de rationalité », ceci pour éviter « de faire appel à des personnalités nouvelles qui pourraient en intégrant le gouvernement prendre le temps de s’approprier les documents et de suivre le rythme auquel le gouvernement va déjà ». C’est pour cela que selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, le premier magistrat du pays a confié à des ministres qui sont déjà en place et qui font le parcours avec lui depuis quelques années « de s’occuper de ces secteurs ».

Il a laissé entendre que sur la durée, on appréciera que le gouvernement a fait des réformes, des réglages qui permettent que certaines questions soient prises en compte de façon spécifique par des organismes. Wilfried Léandre Houngbédji a tenu à préciser que dans le secteur de l’énergie, l’Etat a fait beaucoup de réformes. Ces réformes, dit-il, ont permis la création de diverses entités qui s’occupent de la question de l’énergie. Il a même reconnu que le Secrétaire d’Etat à l’Energie « est spécialiste des questions d’énergie » et « il était déjà aux côtés de l’Exécutif dans d’autres fonctions depuis quelques années ». Pour le porte-parole du gouvernement, il n’y a pas, pour le Secrétaire d’Etat à l’Energie, de surprises à rencontrer, « ni pour le ministre de l’eau qui était déjà en place puisqu’il peut compter sur son secrétaire d’Etat s’agissant des questions relatives à l’énergie ».

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a indiqué que si nous prenons les infrastructures et les transports, des réaménagements sur l’architecture du dispositif gouvernemental ont été faits. Il a souligné qu’aujourd’hui une société comme la Sirat par exemple « s’occupe aussi bien des infrastructures que de l’aménagement du territoire ». Donc selon lui, nombre de préoccupations relevant de ce secteur sont traitées par cette société de sorte que « nos craintes n’ont pas raison d’être ». Il a par ailleurs rassuré le peuple béninois que le Programme d’action du gouvernement « sera diligemment mis en œuvre et que les personnes qui ont la responsabilité de ces nouveaux ministères nés du récent remaniement sont parfaitement en capacité de prendre en charge ces thématiques ».