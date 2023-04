La rencontre Talon -Houndété continue de susciter des réactions au sein de la classe politique et de la population. Le président Patrice Talon a discuté le lundi 23 avril 2023 avec le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété. Les deux hommes politiques ont parlé entre autres de la proposition de loi sur l’amnistie des opposants en prison et en exil, du code électoral et encore du fonctionnement des partis politiques. Les deux personnalités se sont également penchées sur le statut de chef de file de l’opposition. Reçu ce mardi 24 avril 2023 sur BIP radio, Mohamed Awali Akintola, membre du parti Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) et ancien candidat de ce parti aux dernières élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, a critiqué la rencontre Talon-Houndété.

Selon lui, « jusqu’à l’heure où nous parlons, Paul Hounkpè demeure toujours le chef de file de l’opposition ». Pour Mohamed Awali Akintola, au sujet de cette rencontre, « c’est plus facile pour deux (02) amis de se voir ». Il a précisé que pendant trois années entières, le Secrétaire exécutif national de Force Cauris pour un Bénin Emergeant a été Chef de file de l’opposition et qu’ils sont allés jusqu’à demander une rencontre puisque « la charte des partis politiques en instituant ce poste a voulu qu’il y ait un cadre dans lequel le président de la République puisse consulter sur certaines questions cette personnalité-là ». Il se désole que l’actuel Chef de file de l’opposition n’ait pas été consulté sur les questions d’intérêt national.

L’ancien candidat de FCBE aux dernières élections législatives de 2023 a fait savoir que le président de la République qu’ils connaissent « un peu très élégant » n’a même pas eu cette petite courtoisie de faire semblant de recevoir le chef de file de l’opposition malgré qu’il a fait la demande. Très remonté, Mohamed Awali Akintola a laissé entendre que « nous venons à peine de finir les élections législatives » et qu’ « il n’a même pas eu un décret de nomination de Eric Houndété » et « l’on s’empresse de le recevoir ». Pour lui, cela vient clarifier aux yeux de la population qu’on les accuse à tort « que la FCBE soit de connivence avec le pouvoir en place ».