Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a récemment procédé à un remaniement ministériel incluant la nomination simultanée d'un ministre et d'un secrétaire d'État pour le secteur énergétique. Cette décision politique vise, selon le gouvernement, à renforcer la gestion des secteurs de l'énergie, de l'eau et des mines. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, explique que cette démarche n'est pas inédite au Bénin et s'aligne sur des pratiques observées dans d'autres pays. L'objectif est de réunir ces domaines sous l'autorité d'un seul ministre, tout en comptant sur l'expertise d'un secrétaire d'État spécialisé pour soutenir la mise en œuvre des politiques gouvernementales. « il s’agit pour le président de la République de concentrer les matières énergie, eau et mines dans un ministère avec un titulaire et de lui adjoindre un Secrétaire d’Etat, spécialiste des questions d’énergie afin que celui-ci l’aide à mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le secteur dont il a la responsabilité » a-t-il ajouté.

Outre la nomination d'un ministre et d'un secrétaire d'État à l'énergie, le remaniement ministériel a également donné lieu à la création de deux nouveaux ministères. Il s'agit du ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, et du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des mines. Selon Houngbédji, cette restructuration illustre la volonté de cohérence et d'efficacité du gouvernement: « En cumulant ministère de l’Energie ancien et celui de l’Eau et des mines, et en faisant en sorte que les Infrastructures et les Transports soient couplées avec le Cadre, il a fait un choix de cohérence et de rationalité ». Les nouveaux ministères ont été confiés à des membres expérimentés du gouvernement, afin d'éviter les retards dans la mise en œuvre du programme d'actions gouvernemental.

Enfin, le porte-parole du gouvernement a indiqué que ces changements s'accompagnent de réformes et de réajustements pour une prise en charge plus ciblée des questions sectorielles par des organismes appropriés. Par exemple, plusieurs entités ont été créées pour traiter spécifiquement des questions énergétiques. Le secrétaire d'État, expert en énergie, collaborera étroitement avec le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des mines pour garantir une mise en œuvre efficace du programme d'actions gouvernemental.