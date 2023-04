Une femme en Russie a été arrêtée jeudi 13 avril après que les ronronnements de son "enfant" ont alerté la police. Cependant, ce n'était pas un bébé humain, mais un chaton habillé d'un body, d'une couche et de chaussettes. À l'intérieur de la combinaison pour bébé, les forces de l'ordre ont découvert cinq paquets de méthyléphédrine en poudre, une drogue stimulante interdite dans le pays de Poutine.

La femme a été arrêtée et placée en garde à vue. Cette histoire est un exemple choquant de la manière dont les trafiquants de drogue peuvent utiliser des animaux pour transporter des substances illégales. Les autorités doivent rester vigilantes et prendre des mesures pour empêcher ces pratiques cruelles et dangereuses. Cet incident est un rappel de l'importance de la vigilance et de la coopération internationale pour lutter efficacement contre le trafic de drogue.