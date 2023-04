Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, la plupart des pays occidentaux ont condamné l'action militaire du pays de Poutine et pris des mesures pour contraindre le pays à stopper son offensive. Plus d'un an après, les choses n'ont pas vraiment changé. Moscou poursuit son offensive et multiplie les attaques. Certains pays du monde n'ont pas choisi la même option et ont choisi de rester neutre mais en appelant à une résolution de la crise par la voie diplomatique. L'Arabie Saoudite est l'un des pays qui continuent d'entretenir des relations commerciales avec la Russie sans poser de condition. Ce jeudi, le ministère de la défense russe a annoncé sur son site Internet en français qu'un de ses navires de guerre et un de ses pétroliers se sont réapprovisionnés à Jeddah.

La frégate militaire russe Amiral Gorshkov et le pétrolier Kama ont récemment effectué un arrêt au port de Jeddah, en Arabie Saoudite, pour se ravitailler en carburant, en eau douce et en nourriture. Cette escale a permis aux navires russes de se réapprovisionner « en carburant, en eau douce et en nourriture», précise le ministère de la défense russe. Le ministère russe de la Défense a également souligné qu'un programme culturel avait été prévu pour l'équipage, démontrant ainsi l'importance accordée aux relations entre les deux pays. Il convient de noter que cette escale intervient dans un contexte géopolitique complexe.

Depuis le début de l'offensive lancée par la Russie l'année dernière, les relations entre Moscou et les pays occidentaux se sont considérablement dégradées. Cependant, l'Arabie Saoudite a toujours gardé de bonnes relations avec la Russie qui est son partenaire au sein de l’alliance des pays exportateurs de pétroles, OPEP+. Pour certains observateurs, l'escale de la frégate Amiral Gorshkov et du pétrolier Kama au port de Jeddah est donc significative à plus d'un titre. Tout d'abord, elle témoigne de la qualité des relations entre la Russie et l'Arabie Saoudite malgré les tensions internationales. Elle montre également l'importance des relations commerciales et énergétiques entre les deux pays, qui ont une influence majeure sur les marchés pétroliers mondiaux.