La position de la Chine sur le conflit territorial entre le Japon et la Russie concernant l'archipel des Kouriles a récemment changé. Alors qu'elle soutenait historiquement que les îles appartenaient au Japon, la Chine a décidé de ne plus prendre position sur cette question. Ce revirement pourrait compliquer les négociations pour la restitution des îles et durcir l'attitude de Moscou vis-à-vis de Tokyo. L'archipel des Kouriles est stratégique en raison de sa richesse en ressources notamment en hydrocarbures et de sa situation géostratégique. L'information a été rapportée par la presse japonaise qui affirme que le président chinois a tenu ces propos lors de sa visite en mars.

En parallèle, les autorités russes cherchent à attirer des investisseurs étrangers pour le développement des Kouriles. La coopération entre la Chine et la Russie pourrait être prometteuse dans ce domaine, en raison de l'isolement international de Moscou causé par la guerre en Ukraine et du soutien apporté par la Chine.

En plein conflit entre la Russie et l'Ukraine, le président chinois Xi Jinping s'est rendu à Moscou pour renforcer la coopération économique, énergétique et diplomatique entre les deux superpuissances. La Chine a choisi de rester neutre dans le conflit, mais n'a jamais rompu ses liens avec son fidèle allié russe.

Lors de cette visite, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont signé un accord pour augmenter considérablement les livraisons de gaz russe vers la Chine via le gazoduc Force de Sibérie 2. Ce projet permettra de relier la Sibérie au nord-ouest de la Chine en passant par la Mongolie. L'accord renforce la position de la Chine dans le domaine énergétique et lui permet de profiter de la réduction des livraisons de gaz russe vers l'Europe à la suite de l'explosion du gazoduc Nord Stream 2. Une fois opérationnel, le gazoduc Force de Sibérie 2 pourra acheminer près de 50 milliards de mètres cubes de gaz vers la Chine.