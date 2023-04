Les relations entre la Russie et la Pologne ont connu un nouveau coup dur après que la Pologne a saisi un bâtiment abritant un lycée russe à Varsovie. Selon le ministère polonais des Affaires étrangères, le bâtiment appartient désormais à la municipalité de Varsovie. Cependant, l'ambassadeur russe à Varsovie, Sergueï Andreïev, a dénoncé cet acte comme étant illégal et une incursion sur un site diplomatique. La Russie par la voix de son ambassadeur a averti qu'elle riposterait en partant du principe de réciprocité.

«Ce bâtiment appartiendra désormais à la mairie de Varsovie». C'est par ces mots de Lukasz Jasina, la porte-parole de la diplomatie polonaise qui ont été rapportés par les médias internationaux que Varsovie a confié avoir saisi le bâtiment abritant un lycée russe. Très rapidement la Russie a réagi et promis une riposte en retour. Cette escalade de tensions survient après des mois de relations difficiles entre la Russie et la Pologne. Les deux pays ont eu des désaccords sur divers sujets mais ces derniers mois c'est le dossier ukrainien qui les divisent.

En effet, depuis le début de l'offensive russe, la Pologne a ouvertement affiché son soutien à Kiev soutenu par certaines organisations dont l'Union Européenne(UE) et l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord). Plus tôt ce mois, l'Ukraine a commandé 100 blindés en Pologne. "L'Ukraine a récemment commandé 100 véhicules blindés multirôle Rosomak en Pologne, financés à la fois par l'Union européenne et par les États-Unis. Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a annoncé la nouvelle ce samedi 01er Avril 2023 depuis le site de production des véhicules à Siemianowice Slaskie, dans le sud de la Pologne", avons nous écrit dans un précédent article.