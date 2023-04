Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a récemment annoncé des exercices navals surprises dans le Pacifique, ordonnés par le président Vladimir Poutine. Ces manœuvres ont lieu alors que les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont tendues, et que Moscou cherche à consolider ses liens avec Pékin. Les exercices incluent la simulation de la défense contre des attaques aériennes, la recherche et la destruction de sous-marins, et l'entraînement aux tirs de torpilles, de canon et de missiles.

Cette annonce intervient en parallèle de la visite en Russie du ministre chinois de la Défense du 16 au 19 avril, au moment où la Chine et la Russie effectuent fréquemment des exercices militaires conjoints. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que ces manœuvres n'étaient pas liées à la présence de l'OTAN en Asie-Pacifique. Les USA ont récemment renforcé leur présence dans la région pour défendre leur allié taïwanais.

Il est important de rappeler que la Russie a lancé une offensive en Ukraine en 2022 et subit de lourdes sanctions de la part des pays occidentaux. Malgré cela, la Russie reçoit le soutien de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord, sans intervention directe de ces partenaires. Ces exercices et alliances régionales mettent en évidence les incertitudes autour des tensions internationales et la nécessité de trouver des solutions diplomatiques pour résoudre les conflits et rétablir la stabilité.