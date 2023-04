Le voyage d'Emmanuel Macron en Chine s'est soldé par un échec, selon le journal Le Monde, car le président n'a pas réussi à convaincre Pékin de changer de position concernant le conflit ukrainien et la Russie. Malgré les efforts du président français pour amener la Chine à adopter une position plus ferme vis-à-vis de Moscou, Xi Jinping a maintenu son soutien inconditionnel à la Russie. Le Monde souligne que les tentatives de Macron de trouver un "chemin de la paix" ressemblent pour l'instant à une impasse, et que le dirigeant chinois s'est contenté de gestes symboliques, tels que promettre de discuter avec le président ukrainien lorsque les conditions seront réunies.

La position de la Chine sur le conflit ukrainien a également soulevé des inquiétudes quant aux relations futures entre Pékin et l'Union européenne. Les déclarations d'Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont été accueillies avec peu d'enthousiasme de la part des fonctionnaires chinois, qui estiment que la crise ukrainienne n'est pas un problème entre la Chine et l'UE. Le Monde note que la visite de Macron en Chine a mis en évidence le rôle privilégié de la France pour transmettre des messages entre l'Europe et la Chine, mais il semble que la diplomatie française n'a pas été suffisante pour influencer la position de Pékin sur cette question.

Enfin, Le Monde rapporte que le président chinois a exhorté l'Europe à abandonner la mentalité de bloc de la guerre froide et a souligné sa position indépendante par rapport aux États-Unis. Dans ce contexte, Xi Jinping aurait également adressé un avertissement aux pays d'Europe de l'Est, alliés des États-Unis et ayant adopté une position plus dure envers la Chine depuis le début du conflit ukrainien. Cet échec diplomatique soulève des questions sur l'efficacité de la diplomatie française et européenne pour résoudre les crises internationales et sur l'avenir des relations entre l'UE et la Chine.