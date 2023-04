Le catch est un sport de divertissement qui attire beaucoup de monde. Les spectacles se passent souvent sous les yeux d'une foule immense qui remplit les stades et les arènes. Aux Etats-Unis, la World Wrestling Entertainment (WWE) est l'un des acteurs incontournables quand on parle du catch. Hier dimanche 02 Avril, avait lieu l'un des événements très attendus par les fans du catch: WrestleMania 39. Au cours de la soirée d'hier, le rappeur américain Snoop Dogg a émerveillé le public présent en mettant K.O. un célèbre catcheur.

Snoop Dogg est un rappeur américain qu'on ne présente plus. Depuis les années 90, Calvin Cordozar Broadus, Jr., alias Snoop Dogg a gravé son nom dans l'histoire du rap américain. Mais dans la soirée d'hier c'est sous un autre angle que le rappeur s'est illustré. Dans une vidéo devenue virale sur la toile dès les premières heures de ce lundi 03 Avril, on aperçoit celui qui a racheté le label qui a produit ses premiers sons attaqué le célèbre catcheur et acteur américain Michael Gregory Mizanin, qui se fait appeler The Miz sur le ring. Pendant un match qui opposait Shane McMahon, le fils du boss de la WWE au catcheur The Miz, le premier s'est blessé et se roulait par terre.

C'est à ce moment que le rappeur américain fait son entrée dans le ring et met K.O par surprise le catcheur The Miz. Pour boucler la boucle, Snoop Dogg rend hommage à un autre catcheur qui aujourd'hui se met dans la peau d'acteur The Rock en exécutant sa célèbre prise le People's Elbow sous le regard ébahi des fans du catch. Pour la petite histoire, des sources racontent qu'avant le show d'hier, Snoop Dogg et The Miz aurait eu un différent la veille. Shane McMahon serait monté sur le ring face à The Miz hier à la place du rappeur. Après la blessure de celui qui voulait laver son honneur, Snoop Dogg serait donc monté sur le ring pour régler ses comptes avec le catcheur.