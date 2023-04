Suge Knight est un nom qui est immédiatement associé à l'histoire de la musique hip-hop. En 1991, il a cofondé le label Death Row Records avec Dr. Dre, qui est rapidement devenu l'un des plus grands succès de l'industrie musicale. Avec un son brut et un style de rap agressif, Death Row Records a rapidement acquis une grande notoriété dans le monde du hip-hop. Les exploits de Death Row Records dans les années 90 ont été nombreux et mémorables. Le label a produit des artistes de premier plan tels que Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac Shakur. Les albums de ces artistes sont devenus des classiques du genre, notamment "The Chronic" de Dr. Dre, "Doggystyle" de Snoop Dogg et "All Eyez on Me" de Tupac Shakur.

Le label a également produit des bandes originales de films, notamment la bande originale de "Above the Rim" en 1994 et la bande originale de "Murder Was the Case" en 1995. Ces bandes originales ont permis à Death Row Records de collaborer avec certains des plus grands noms de la musique hip-hop, tels que Nate Dogg, Warren G, Daz Dillinger et Kurupt.

Cependant, la notoriété de Death Row Records n'a pas été exempte de controverse. En 1996, Tupac Shakur a été assassiné à Las Vegas, et en 1997, le fondateur du label, Suge Knight, a été impliqué dans une fusillade à la sortie des MTV Video Music Awards qui a blessé plusieurs personnes.

En 1998, Dr. Dre a quitté Death Row Records pour fonder son propre label, Aftermath Entertainment, ce qui a marqué le début de la fin de Death Row Records. En 2006, Suge Knight a été arrêté et condamné pour diverses infractions pénales, notamment la possession d'armes à feu.

Aujourd'hui, Suge Knight purge une peine de prison de 28 ans pour meurtre volontaire. Le label Death Row Records a été vendu à plusieurs reprises depuis sa fondation, mais il reste un élément important de l'histoire de la musique hip-hop.

En fin de compte, l'histoire de Death Row Records est une histoire de succès, de controverse et de tragédie. Le label a été à l'avant-garde de la scène hip-hop dans les années 90 et a produit certains des albums les plus influents de l'histoire du genre. Suge Knight restera à jamais associé à cette histoire, qu'elle soit positive ou négative.