La Confédération africaine de football (Caf) a créé une nouvelle compétition suite à une proposition du président de la Fédération internationale de football associations (FIFA), Gianni Infantino. Il s’agit de la Super League de la Confédération africaine de football (Caf). La première édition de cette nouvelle compétition va démarrer en octobre 2023 pour prendre fin en novembre 2023.

Elle regroupera huit clubs à savoir Horoya Conakry de la Guinée, Espérance sportive de Tunis de la Tunisie, Wydad Casablanca du Maroc, Al Ahly de l’Egypte,Simba de la Tanzanie, Primeiro de Agosto d’Angola et Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud. Il faut préciser que les matchs se disputeront selon le système à élimination directe. Selon le calendrier de la Super League CAF, les quarts de finale seront joués du 20 au 27 octobre 2023, les demi-finales du 29 octobre au 3 novembre et le match final du 7 au 11 novembre 2023. Signalons que les huit clubs retenus par les organisateurs pour prendre part à la compétition recevront chacun une prime de 1.5 million d’euros. Les frais de transport et de logement seront à la charge du nouveau partenaire de la CAF. Le vainqueur aura une enveloppe financière de 6 millions d’euros.

Calendrier de la Super League

Quarts de finale : du 20-27 octobre 2023

Demi-finales : du 29 octobre au 3 novembre

Match final : du 7 au 11 novembre 2023

Les 8 clubs engagés dans la compétition

TP Mazembe (RD Congo)

Horoya Conakry (Guinée)

Espérance sportive de Tunis (Tunisie)

Wydad Casablanca (Maroc)

Al Ahly (Egypte)

Simba (Tanzanie)

Primeiro de Agosto (Angola)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)