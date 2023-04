Installé en Côte d’Ivoire depuis son départ du Bénin, Alain Capo-Chichi ne cesse de mettre son intelligence au service des plus pauvres. Cela l’a conduit à inventer le superphone ’’Open G’’ en Côte d’Ivoire. Ce smartphone accessible aux personnes analphabètes, est le tout premier appareil mobile capable d’interagir selon les besoins. Cet appareil a des fonctionnalités inédites. Avec cette prouesse réalisée par le Béninois Alain Capo-Chichi, il a attiré l’attention des membres du jury du prix mondial de l’alphabétisation, édition 2023 qui lui ont attribué le prix mondial de l’alphabétisation pour son superphone "Open G".

« C’est un honneur incroyable de recevoir ce prix et la reconnaissance mondiale du travail d’alphabétisation alors que nous augmentons l’accès à l’éducation et à l’alphabétisation pour tous », a déclaré le récipiendaire. Il a ensuite précisé qu’il a vu de ses propres yeux « les inégalités de l’éducation dans le monde », et cela l’a inspiré « à intervenir et à faire la différence ». Rappelons que le prix mondial de l’alphabétisation est décerné chaque année à des individus et des organisations pour leurs efforts exceptionnels en faveur de l'alphabétisation.