La chenille légionnaire d'automne est un insecte ravageur qui attaque plus de 80 espèces de plantes. Elle affecte dangereusement le rendement des produits agricoles tels que le coton, le maïs, le riz et le sorgho. Elle engendre donc une catastrophe économique inestimable pour les cultivateurs. Scientifiquement appelé Spodoptera Frugiperda, la chenille légionnaire d’automne a causé des dégâts sur plus de 39 540 hectares de culture de maïs en 2016 au Bénin, selon les estimations de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB).

Pour lutter contre la chenille légionnaire d'automne, les acteurs du secteur agricole ont opté pour les pesticides. Ceci a permis d'atténuer les dégâts. Cependant, cette solution s'est avérée loin d'être la meilleure. En plus, dans un monde qui exige la promotion d'une agriculture saine pour protéger l'environnement ainsi que la santé des consommateurs contre les conséquences des produits chimiques, il importe de trouver des moyens biologiques pour en finir avec ces dévastateurs de produits agricoles.

Alors, pour son mémoire de master en entomologie agricole en mars dernier à l’Université d’Abomey-Calavi, Nanzifou Mama s'est chargé de trouver des solutions plus efficaces et biologiques pour lutter contre la chenille légionnaire d’automne. ll a révélé l’effet larvicide des huiles essentielles de Zingiber officinale (gingembre) et du Curcuma longa (curcuma). Selon ses recherches, la synergie de ces deux huiles essentielles permettra de protéger les produits agricoles contre la chenille légionnaire et en même temps de protéger l'environnement de production et la santé des consommateurs. Il a notifié que l'usage de l'huile de gingembre uniquement pourrait également donner un résultat satisfaisant.