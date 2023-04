La Russie a affiché son soutien franc à la Chine qui effectue depuis quelques jours des manœuvres militaires autour de Taïwan, Cette situation intervient après une récente rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et un haut responsable américain. Les manœuvres militaires chinoises ont été menées sous le nom de code "Joint Sword" et ont duré trois jours. Selon l'armée chinoise, ces manœuvres ont été un succès et ont permis de tester la capacité de combat interarmées en conditions réelles.

Après l'annonce du succès des exercices militaires, la Russie a clairement indiqué son soutien à la Chine dans cette affaire, accusant les États-Unis de "provocation" envers la Chine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré à la presse que la Chine avait le droit souverain de réagir à ces actions provocatrices, notamment en menant des manœuvres militaires. "La Chine a le droit souverain de réagir à ces actions provocatrices, notamment en conduisant des manœuvres", a affirmé M. Peskov.

Ce soutien de la Russie à la Chine ne fera qu'accentuer les tensions déjà vives entre les États-Unis et la Chine. Selon certains analystes, cette situation est particulièrement préoccupante, car elle pourrait déboucher sur un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine, qui sont deux grandes puissances économiques et militaires du monde. Taïwan est une zone hautement stratégique pour les USA qui ne marchandent pas leur soutien à l'île revendiquée par Pékin. Depuis toujours, la Chine revendique sa souveraineté sur Taïwan considérée comme faisant partie de la Chine continentale.

Les États-Unis ont de leur côté une position ambigüe concernant l'île. Washington reconnait le principe "d'une seule Chine" mais soutient depuis longtemps l'île. Il est donc urgent que toutes les parties concernées travaillent ensemble pour éviter une escalade. Les tensions entre les États-Unis et la Chine doivent être apaisées pour éviter que la situation ne dégénère. Ces derniers mois, des observateurs ont exprimé des craintes concernant un schéma similaire à l'offensive lancée par la Russie en Ukraine sur l'île de Taïwan.