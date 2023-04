ByteDance, la société mère de TikTok, ambitionne de lancer Lemon8, une version axée sur la photographie de son populaire réseau social, pour concurrencer Meta, la société derrière Facebook, Instagram et WhatsApp. Cependant, les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine pourraient compromettre cette ambition. TikTok, lancé en 2016, a connu une croissance fulgurante, surpassant rapidement Facebook en termes de popularité et d'engagement des utilisateurs, notamment parmi les jeunes. Aujourd'hui, ByteDance prévoit de lancer Lemon8 aux États-Unis et au Royaume-Uni, une application qui combine l'interface d'Instagram et l'orientation shopping de Pinterest.

Actuellement en phase de test au Japon, au Vietnam, en Malaisie, à Singapour et aux Philippines, Lemon8 se distingue de TikTok en mettant l'accent sur les photos plutôt que les vidéos. Cependant, les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine pourraient représenter un obstacle majeur pour Lemon8.

Certains pensent que Lemon8 pourrait être confrontée aux mêmes critiques que TikTok en raison de sa structure de propriété et de sa collecte d'informations sur les utilisateurs. Les plateformes de médias sociaux sont souvent liées à des contenus politiques ou informatifs, ce qui peut entraîner des problèmes de régulation.

Le précédent entre la Chine et les USA

Les relations tendues entre les deux pays pourraient également compliquer l'adoption de Lemon8 par les influenceurs américains, que ByteDance tente d'attirer en offrant des invitations à rejoindre l'application en avant-première et en promettant des rémunérations pour leurs publications. Les États-Unis pourraient prendre des mesures protectionnistes pour protéger Meta et empêcher l'expansion de Lemon8 sur leur territoire.

Si ByteDance parvient à surmonter ces défis et à lancer Lemon8 aux États-Unis et au Royaume-Uni, il pourrait mettre sérieusement en péril la domination de Meta dans le secteur des médias sociaux. Toutefois, l'avenir de cette application dépendra en grande partie de l'évolution des relations entre les États-Unis et la Chine et de leur impact sur les régulations et les politiques concernant les médias sociaux.

En fin de compte, il reste à voir si Lemon8 pourra prospérer malgré les tensions géopolitiques et si les utilisateurs adopteront cette nouvelle plateforme pour suivre les publications des influenceurs et s'adonner à la consommation. Grâce à l'algorithme de TikTok, particulièrement efficace pour les recommandations, Lemon8 pourrait connaître un succès similaire à celui de sa grande sœur, à condition de surmonter les obstacles politiques et réglementaires.