Du 02 au 07 mai 2023, aura lieu au Bénin, la 18ème édition du Tour cycliste international du Bénin. Au total, quatorze pays à savoir la France, le Guam, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Ile Maurice, la Mauritanie, le Nigéria, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Togo, le Maroc, les Pays-Bas et le Bénin. 75 coureurs sont annoncés pour être de la partie. Les coureurs sont pour la plupart des professionnels qui vont faire une distance totale de 748km. Ils parcourront les villes de Parakou, Djougou, Savè, Abomey, Comé, Kétou, Ouidah, Porto-Novo, Sèhouè pour chuter sur les routes de Cotonou.

L’Allemand Marcel Peschges, vainqueur de la 17ème édition du Tour cycliste international du Bénin mettra son titre en jeu. Il faut rappeler que le Tour cycliste international du Bénin s’inscrit dans le calendrier international 2.2 de l’Union cycliste Internationale (Uci) depuis l’année 2022. Pour rassurer les uns et les autres du caractère international de l’édition 2022 du « Tour international du Bénin », le président de la Fédération béninoise de cyclisme (Fbc), Romuald Hazoumè avait déclaré que « le Bénin a accédé à l’Union cycliste internationale (Uci) qui est une organisation dont le but est de développer et de promouvoir le cyclisme en coopération avec les Fédérations nationales ».

Parcours officiel du Tour Cycliste International du Bénin 2023 :

Étape 1 : 02 Mai 2023 / Parakou – Djougou, 132,53 Km/ Départ 8h00, Arrivée 11h30

Étape 2 : 03 Mai 2023 / Parakou – Savè, 156,42 Km / Départ 8h00, Arrivée 12h00

Étape 3 : 04 Mai 2023 / Abomey – Comé, 140,52 Km / Départ 8h00, Arrivée 11h30

Étape 4 : 05 Mai 2023 / Kétou – Porto-Novo, 109,45 Km / Départ 8h00, Arrivée 12h00

Étape 5 : 06 Mai 2023 / Sèhouè – Cotonou, 135 Km / Départ 8h00, Arrivée 12h00

Grand Prix de Cotonou : 07 Mai 2023 / Circuit fermé Route des Pêches – Cotonou, 104,4 Km / Départ 14h00, Arrivée 17h30