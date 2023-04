Du vendredi 14 avril 2023 au samedi 15 avril 2023, 21 athlètes (11 garçons et 10 filles) des catégories des moins de 18 ans et des moins de 20 ans vont représenter le Bénin pour la première édition du tournoi de l’espoir en athlétisme qui va se dérouler à Tamale au Ghana. Parmi les 21 athlètes béninois présents au Ghana, 5 représenteront, dans les jours à venir, le Bénin au Championnat d’Afrique U18 et U20 à Lusaka en Zambie.

Cette première édition du tournoi de l’espoir en athlétisme regroupe 5 pays de la zone 2 à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana (pays organisateur de la première édition de la compétition). Il faut préciser que les épreuves proprement dites de cette première édition du tournoi de l’espoir en athlétisme auront lieu ce jour vendredi 14 avril 2023 et demain samedi 15 avril 2023. Avant ces épreuves, les 5 nations participantes à la compétition procèderont toujours dans la même journée de ce vendredi 14 avril 2023 à Tamale, à la signature du protocole d’accord instituant le tournoi. Signalons que son organisation sera tournante au sein des 5 nations fondatrices de cette nouvelle compétition.