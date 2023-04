Le président français Emmanuel Macron s’était rendu pour une visite de trois jours en Chine. Cependant, celle-ci semble ne pas avoir plu à l’ancien chef de l’État américain Donald Trump. Ce dernier a accusé le locataire de l’Élysée de « lécher le cul » à son homologue chinois Xi Jinping. Le milliardaire républicain a fait cette déclaration lors d’une interview diffusée, hier mardi 11 avril 2023, sur la chaîne de télévision Fox News. « Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul » a-t-il déclaré, faisant référence au président chinois.

Il a critiqué l’administration Biden

Au cours de son intervention, l’ancien locataire de la Maison Blanche n’avait pas manqué de critiquer l’administration de son successeur qui, selon lui, a fait perdre aux États-Unis, ses traditionnels soutiens comme la France. « Vous avez ce monde de fou, qui explose de partout, et les États-Unis n’ont absolument pas leur mot à dire », a-t-il déclaré, tout en ajoutant : « Je me suis dit Ok ! La France va en Chine maintenant ! ». Notons qu’au cours de sa visite en Chine, le président français avait suscité la polémique après avoir appelé l’Union européenne à ne pas être « suiviste » de Washington ou de Pékin sur le dossier taïwanais.

« Pourquoi devrions-nous aller au rythme choisi par les autres ? À un moment donné, nous devons nous poser la question de notre intérêt » avait-il déclaré avant d’ajouter : « Notre priorité n’est pas de nous adapter à l’agenda des autres dans toutes les régions du monde ». Ces propos avaient fait réagir notamment en Allemagne, où le député Norbert Roettgen avait déclaré dans un tweet que le président français avait « réussi à transformer son voyage en Chine en un coup de relations publiques pour Xi et en un désastre pour l’Europe en matière de politique étrangère ».