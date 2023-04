Depuis le début de l'offensive lancée par la Fédération de Russie en Ukraine, les alliés de l'OTAN et leurs partenaires ont fourni un soutien significatif en termes de matériel militaire. Selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, 230 chars de combat et 1550 véhicules blindés ont été livrés à l'Ukraine par les alliés et les partenaires de l'OTAN. Lors d'une conférence de presse tenue avec le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel, M. Stoltenberg a déclaré que les alliés et les partenaires du groupe de contact dirigé par les États-Unis ont envoyé 98% des matériels promis pour équiper neuf nouvelles brigades blindées.

Des sanctions ont été également infligées à la Fédération de Russie pour pousser ses dirigeants à stopper l'offensive qui fait de nombreux morts dans les deux camps. Mais cela n'a pas dissuadé les autorités puisque plus d'un an après, les combats se poursuivent toujours sur le terrain. Ces dernières semaines, les attaques se sont multipliées laissant penser que le bout du tunnel est encore très loin.