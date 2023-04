Depuis le mois de Février de l'année dernière, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Plus d'un an après le démarrage de la guerre, les combats se poursuivent sur le terrain et chaque camp essuie des pertes. Au sein de l'armée ukrainienne, des volontaires venant du pays de Zelensky mais aussi des autres pays alliés se sont engagés pour contrer les forces russes. Dans la matinée de ce samedi, nous apprenons qu'un français qui combattait aux côtés de l'armée de Kiev est décédé la semaine dernière. C'est le deuxième français qui vient de perdre la vie en dix jours.

En Ukraine, un français a perdu la vie la semaine dernière pendant les combats sur le terrain face à l'armée russe. C'est l'information que le média français Le Monde a annoncé dans la matinée de ce samedi sur son site internet. Selon le média français, depuis le début de l'offensive lancée par la Russie, au total huit français ont perdu la vie malheureusement. Le français décédé la semaine dernière identifié comme « T » est le deuxième en 10 jours après l'annonce du décès de Kévin David, mort le 21 mars à Bakhmout.