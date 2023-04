Ces derniers jours, de plus en plus de dirigeants à travers le monde appellent à une trêve entre la Russie et l'Ukraine. Le conflit russo-ukrainien ne fait que s'enliser et dans chacun des deux camps belligérants, les positions sont plus cristallisées que jamais. Le président ukrainien, Volodymir Zelensky, n'envisage aucune négociation avec Moscou. Il a plusieurs fois répété que son objectif est de faire battre en retraite l'armée russe hors du territoire ukrainien. Kiev a-t-il les moyens de remporter cette guerre contre la Russie ?

Pour le général Mark Milley, chef d’État-major de l'armée américaine, il sera très difficile pour l'Ukraine de battre la Russie cette année. Le général américain est parti du fait que la Russie possède un très grand nombre de combattants sur le théâtre des opérations qui occupent de vastes zones de l'Ukraine. "Je ne dis pas que c’est impossible, je dis simplement que c’est une tâche très compliquée" dira le général Mark Milley au cours d'un entretien médiatique. Washington est l'un des plus importants alliés de l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Les États-Unis ont fourni une aide économique et militaire de plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine et continue de renforcer ce soutien.

Le haut gradé américain a laissé entendre que son pays continuera de porter assistance à Kiev dans la mesure du possible. Pour divers experts, le conflit russo-ukrainien pourrait basculer dans les jours et semaines à venir. Chaque camp se prépare activement dans l'éventualité du lancement d'une opération militaire. Xi Jipping, Recep Tayip Erdogan et tout récemment Alexandre Loukachenko ont appelé Moscou et Kiev a privilégié le dialogue pour trouver un consensus et tracer les sillons de la paix.