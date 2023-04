À la faveur d’une expédition du musée Age of Dinosaurs de Winton, près de la station Elderslie, dans le Queensland, les restes d’un fossile de l’espèce Diamantinasaurus matildae ont été découverts. Il s’agit d’une bonne partie du crâne de l’animal. Ceci a permis en effet de procéder à l’analyse de l’anatomie du dinosaure d’une part et de ses liens avec espèces du même groupe d’autre part.

On retient des informations qui ont été rendues publiques par les équipes de l’université Curtin, que l’animal était en vie il y a près de 100 millions d’années. Comme autres caractéristiques, il pouvait mesurer une quinzaine de mètres de longueur pour un poids de 15 à 20 tonnes. L’analyse du crâne a permis d’avoir de plus amples informations sur la boîte crânienne, les os formant l'arrière du crâne près de l'articulation de la mâchoire et sur la forme des dents. Tous ces éléments permettent de classer l’animal dans la catégorie des titanosaures primitifs.

Il s’agirait d’une catégorie qui a vécu sur la Terre en tant que dernier groupe apparu de sauropodes végétariens. Ils se présentent avec une tête au bout d’un long cou. Avec quatre pattes et une queue assez longue, le reste du corps ressemble à un tonneau. De nombreux ossements de ce genre ont été découverts à travers les continents. Le crâne découvert a beaucoup de ressemblances avec le crâne de Sarmientosaurus musacchioi. Il s’agit d’un titanosaure qui vivait en Amérique du Sud. Ceci permet de confirmer une hypothèse selon laquelle les titanosaures aient gagné l'Australie depuis l’Amérique du Sud.