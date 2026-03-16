Elon Musk va s'attaquer aux semi-conducteurs avec Terafab

Elon Musk prépare le lancement de TeraFAB, une usine de fabrication de puces annoncée le 14 mars 2026 sur X, avec une présentation officielle envisagée le 21 mars. Le dirigeant affirme que cette installation pourrait devenir la plus grande au monde.

La plus grande fabrique de puces jamais construite

Le projet TeraFAB aurait pour objectif de lancer une production massive de semi-conducteurs, avec l’ambition, sur le long terme, d’atteindre des volumes se chiffrant en centaines de milliards de puces. À ce stade, Elon Musk n’a pas encore détaillé l’ensemble des aspects techniques de l’initiative. Une présentation officielle pourrait intervenir le 21 mars, afin de préciser l’architecture industrielle envisagée ainsi que les capacités réelles de l’installation.

À lire aussi La Chine transforme un désert en terre cultivable grâce à des cyanobactéries

Aujourd’hui, l’industrie des semi-conducteurs reste dominée par un nombre restreint d’acteurs majeurs. Parmi eux, le groupe taïwanais TSMC occupe une position centrale, avec plus de 50 % de la production mondiale de puces avancées, d’après les estimations du marché pour l’année 2025.

Publicité

Réduire la dépendance aux fonderies externes

Elon Musk dirige déjà plusieurs entreprises technologiques majeures, dont Tesla dans l’automobile électrique et SpaceX dans l’industrie spatiale. Il explique vouloir réduire la dépendance de ses entreprises aux grandes fonderies de semi-conducteurs, notamment TSMC. Les sociétés de son groupe — dont Tesla, SpaceX et xAI — utilisent des volumes croissants de puces pour l’intelligence artificielle, les systèmes spatiaux et les véhicules électriques.

Une démarche comparable a déjà été envisagée par plusieurs grandes entreprises technologiques, qui cherchent à internaliser la production de composants stratégiques afin de mieux sécuriser leur chaîne d’approvisionnement et limiter leur dépendance aux fournisseurs externes. Selon l’agence Reuters, la pénurie mondiale de puces entre 2020 et 2023 a fortement perturbé la production de véhicules et d’équipements électroniques.

Un calendrier serré pour la révélation

La semaine du 21 mars marquera le point de départ officiel du projet Terafab aux yeux du public. Aucune date de début de construction ou de mise en production n’a été confirmée à ce stade.