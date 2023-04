Un café à thème situé à Sapporo, au Japon, a été au centre d'une controverse après qu'une ex-employée a avoué avoir versé son sang dans des boissons servies à des clients. Le café est connu pour son ambiance sombre et son menu à volonté, facturé à 2 500 yens (environ 19 euros) par heure. Le propriétaire du café a présenté des excuses pour l'incident et a promis de nettoyer et de désinfecter l'établissement, mais un médecin a averti que boire le sang d'une autre personne était un acte extrêmement dangereux et que les clients devraient consulter un spécialiste et faire des tests sanguins.

Le propriétaire du Mondaiji Con Cafe Daku a qualifié l'incident de "terrorisme du travail à temps partiel". Le café s'est engagé à nettoyer l'établissement et à supprimer toutes les boissons alcoolisées qui pourraient avoir été contaminées. Toutefois, un docteur relayé par le dailymail a rappelé que boire le sang d'une autre personne était extrêmement dangereux et que cela pouvait entraîner la transmission de maladies graves telles que le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B et la syphilis.

L'incident récent a soulevé des questions sur la sécurité alimentaire dans l'établissement. Les clients qui ont visité le café sont invités à consulter leur médecin et à faire un test sanguin pour détecter toute éventuelle infection.