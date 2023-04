Alors que les relations entre la Chine et les États-Unis étaient déjà tendues, l'affaire du "ballon chinois" violant l'espace aérien américain est venue braquer encore un peu plus les positions. L'affaire a fait grand bruit et a installé un climat de méfiance extrême entre les deux superpuissances mondiales. Washington accuse Pékin d'avoir utilisé ce ballon à des fins d'espionnage. Les autorités chinoises, elles, se démarquent des accusations portées à son encontre. L'empire du milieu estime que son engin a pénétré dans l'espace aérien des USA, mais se défend de toute volonté d'espionnage. Des responsables américains s’exprimant dans les médias ont, de leur côté, confirmé la thèse de l’espionnage par la Chine en mettant en avant un certain nombre d’éléments.

Pékin a affirmé que le ballon a été mis en service pour recueillir des données météorologiques. Le ballon chinois n'a pas fait long feu dans le ciel américain puisqu'il a été abattu par l'armée de l'air. Selon des récentes déclarations de trois hauts responsables US rapportées par NBC News, le ballon chinois fut bel et bien utilisé à des fins d'espionnage. D'après ces autorités américaines, l'engin chinois a recueilli des renseignements sur plusieurs sites stratégiques militaires américains. Pour corroborer leurs dires, les responsables US ont indiqué que des systèmes de surveillance de pointe se sont déclenchés suite à l'activité du ballon chinois. Ainsi, des signaux électroniques furent détectés par des systèmes d'armes qui se mettent en branle que lorsque l'espace aérien des USA est traversé par des missiles ou avions non identifiés.

De plus, il ressort que Pékin aurait commandé à distance le ballon qui fournissait en temps réel des données sensibles. La Chine s'est désolée de la réaction des USA qui a abattu manu militari son engin volant sans pilote qui se serait accidentellement écarté de sa trajectoire. Cette affaire est loin d'avoir livré toutes ses conclusions.