Le ministère américain de la Justice a récemment annoncé des sanctions contre des réseaux de trafic de fentanyl impliquant la Chine et le Mexique. Les fils du célèbre baron de la drogue mexicaine, Joaquin "El Chapo" Guzmán, sont visés par ces inculpations. La justice américaine entend ainsi lutter contre les opérations les plus vastes, violentes et prolifiques de trafic de cette drogue synthétique. Le fentanyl est un opiacé de synthèse extrêmement puissant et dangereux, souvent responsable d'overdoses mortelles.

Les réseaux de trafic de fentanyl gérés par le cartel de Sinaloa sont «alimentés par des composés chimiques provenant d'entreprises pharmaceutiques chinoises» accuse le ministre de la Justice, Merrick Garland. Cette collaboration internationale a permis au cartel d'étendre considérablement ses activités liées au trafic de cette drogue.

Parmi les personnes visées par ces inculpations figurent quatre fils d'El Chapo, fondateur du cartel de Sinaloa. Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a souligné l'importance de ces sanctions lors d'une conférence de presse, déclarant que les autorités américaines s'attaquent aux opérations les plus importantes et les plus violentes de trafic de fentanyl, orchestrées par le cartel de Sinaloa (source : conférence de presse du ministère américain de la Justice).

Joaquin "El Chapo" Guzmán, dont les fils sont aujourd'hui inculpés, est un tristement célèbre baron de la drogue mexicain et chef du cartel de Sinaloa. Il est né le 4 avril 1957 à La Tuna, dans l'État de Sinaloa, au Mexique. El Chapo est connu pour ses multiples évasions de prison et ses activités criminelles liées au trafic de drogues à grande échelle, aux enlèvements, aux extorsions et aux assassinats. Il a été extradé vers les États-Unis en janvier 2017 et condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 ans en février 2019. Actuellement, El Chapo est détenu dans l'ADX Florence, une prison de haute sécurité aux États-Unis.