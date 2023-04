Un tragique événement s'est produit dans un bar de Panama City Beach en Floride, où un combattant amateur de MMA, Ross Johnson, 23 ans, est accusé d'avoir tué Dayvon Larry, un aviateur de l'US Air Force âgé de 31 ans, lors d'une bagarre. L'incident a eu lieu au Coyote Ugly Saloon, où Johnson et son groupe d'amis ont eu une altercation verbale avec un autre groupe, dont faisait partie Larry. Johnson a frappé Larry derrière l'oreille gauche, causant une perte de connaissance et des blessures mortelles. Dayvon Larry, qui n'avait pas participé activement à l'altercation, a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort.

Ross Johnson, originaire de l'Illinois, a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire coupable. Il est actuellement détenu sous caution de 250 000 $. Johnson est un combattant de MMA avec un bilan de cinq victoires et deux défaites, ayant également suivi trois ans d'entraînement avancé au combat. La police a déclaré que Johnson avait omis des faits importants lorsqu'il a parlé avec les agents, changeant initialement de version concernant les événements qui ont conduit à l'incident fatal.

Dayvon Larry, membre de la 1ère classe de l'Armée de l'air, faisait partie du 325e Escadron des forces de sécurité de la base aérienne de Tyndall. L'escadron fournit des programmes de protection des forces, y compris la sécurité des systèmes d'armes, les services de police, la protection des ressources et l'antiterrorisme pour la base. La base de la Tyndall Air Force a rendu hommage à Larry, déclarant qu'il avait eu un impact durable et était un aviateur exceptionnel, dont la passion pour aider la jeunesse locale et ses camarades aviateurs manquera à tous.