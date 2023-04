Un homme accusé de se faire passer pour un étudiant brésilien a été arrêté aux USA. Selon la presse américaine, il s’agit d’un espion russe, du nom de Sergey Cherkasov, un prétendu étudiant, de nationalité brésilienne, de l’Université Johns Hopkins. L’homme serait un agent russe infiltré et membre de l’Unité de renseignements (GRU), qui avait utilisé le nom de Victor Muller Ferreira. À en croire les médias, le mis en cause qui était présent sur le territoire américain depuis 2018, transmettait de façon régulière des documents au gouvernement russe. En effet, il avait pour mission d’avoir un réseau à Washington et dans plusieurs institutions américaines, dont la CIA et les affaires étrangères.

Il avait postulé à deux programmes d’études

L’homme âgé de 37 ans a été arrêté et extradé vers le Brésil. Il purge 15 années d’emprisonnement pour fraude documentaire liée à la fausse identité qu’il a prise. Notons que Sergey Cherkasov durant son parcours a, selon le FBI, obtenu un diplôme au Trinty College à Dublin et avait postulé à deux programmes d’études supérieurs dans la capitale américaine. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que cet espion russe fait la une des journaux. L’homme avait été inculpé, pour espionnage aux États-Unis, après avoir essayé d’infiltrer la Cour Pénale internationale (CPI), en 2022.

Il devait effectuer, dans l’institution internationale, un stage de six mois. La Russie, de son côté, avait demandé qu’il soit extradé. Selon les autorités russes, il est accusé de trafic de drogues durant la période de 2011 et 2013. D'après les informations divulguées dans les médias, Sergueï Tcherkassov avait commencé à opérer sous l'identité de Victor Muller Ferreira au Brésil en 2010 et avait construit une fausse histoire autour de ce nom. Après avoir quitté les États-Unis en mai 2020, il avait continué à utiliser ses contacts universitaires pour obtenir des informations sur la politique étrangère américaine.