Le département de police de la ville de Yuba en Californie a récemment ajouté un nouvel employé inhabituel à son personnel : un lapin nommé Percy. Ce dernier a été trouvé errant seul dans les rues par un officier de police et a été amené au contrôle des animaux. Bien que personne ne soit venu le réclamer, Percy a rapidement trouvé une nouvelle maison au sein du département de police, où il a été nommé « agent de bien-être ».

L'idée d'employer un lapin comme agent de bien-être peut sembler surprenante, mais pour les policiers de Yuba, elle a du sens. En effet selon les agents, les lapins sont connus pour leur nature affectueuse et docile, ce qui en fait des compagnons idéaux pour aider à soulager le stress et promouvoir le bien-être mental et physique des employés. Le département de police de Yuba a un programme de bien-être pour ses employés et leurs familles, et l'ajout de Percy est une nouvelle façon de l'améliorer.

L'ajout de Percy au personnel de la police de Yuba a été bien accueilli par les membres de l'équipe. Le lapin est considéré comme un membre apprécié du personnel, offrant des câlins et du réconfort à tous ceux qui en ont besoin. L'initiative a également permis de mettre en avant l'importance du bien-être mental et physique, souvent négligé dans des professions comme celle de policier. Dans l'ensemble, l'arrivée de Percy est une preuve de l'engagement de la police de Yuba à soutenir la santé et le bien-être de ses employés, ainsi que de la communauté qu'elle sert.