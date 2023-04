Donald Trump est actuellement dans l’œil du cyclone de la justice américaine. Ce mardi 04 mars a lieu sa comparution devant le tribunal de New York dans l'affaire Stormy Daniels. Depuis quelques jours, une procédure a été enclenchée pour enquêter sur des pots-de-vin versés à l'actrice de film pour adultes, Stormy Daniels. Cette dernière a révélé qu'elle a entretenu des rapports sexuels avec l'ancien président des États-Unis et que celui-ci lui a versé de l'argent pour acheter son silence. La justice s'est saisie du dossier et le magnat de l'immobilier est accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux dans le cadre du versement de pots-de-vin à Stormy Daniels. Le 45e président des USA n'a pas été du tout tendre avec Alvin Bragg, le procureur en charge de l'affaire. Trump a pointé du doigts un défaut d'impartialité de la part du juge.

Selon des sources concordantes, l'ex locataire de la maison blanche devra répondre de 34 chefs d'accusation. Cette affaire tombe au plus mauvais des moments pour Donald Trump qui avait une grosse cote auprès de l'opinion. Des sondages ont même indiqué que le milliardaire sera favori à la prochaine présidentielle s'il décide de se présenter. Trump, connu pour son côté sulfureux a vivement réagi sur son réseau social, Truth Social pour dénoncer la cabale judiciaire dont il se dit être victime et a tiré à boulets rouges sur Alvin Bragg.

Donald Trump a notifié que le procureur Bragg doit s'auto inculper car des détails de l'affaire le concernant furent diffusés. "Le procureur Bragg vient de divulguer illégalement les différents points et les informations complètes de l'acte d'accusation pathétique dont je fais l'objet.Maintenant, s'il veut vraiment nettoyer sa réputation, il fera ce qui est honorable et, en tant que procureur, il s'inculpera lui-même" dira l'ex-pensionnaire du bureau ovale qui ajoute qu'en reconnaissant son tort et en s'inculpant, Alvin Bragg pourrait entrer dans l'histoire par la grande porte. D'après les médias locaux, le procureur Bragg a pris la décision de ne pas soumettre le 45e président des USA à la procédure normale qui consiste à le menotter et à le prendre en photo.