La présidence américaine désigne comme "menace émergente" la drogue connue sous le nom de "tranq". L'annonce a notamment été faite par Dr Rahul Gupta, directeur du bureau chargé de la lutte contre les drogues à la Maison-Blanche lors d'une rencontre avec les hommes des médias. Cette initiative des autorités a pour objectif de débloquer des fonds dans le cadre d'une lutte contre ce produit qui fait ravage dans plusieurs localités du pays.

Selon des précisions apportées par des spécialistes sur cette drogue encore appelée " xylazine", elle a été autorisée il y a quelques décennies pour des usages uniquement dans le domaine vétérinaire. Il s'agit d'un sédatif et analgésique vétérinaire autorisé par l'Agence américaine des médicaments (FDA) depuis 1972. Pour le directeur du bureau chargé de la lutte contre les drogues à la Maison-Blanche, il s'agit bien de la "première fois dans l'histoire des USA qu'une substance est désignée comme menace émergente".

Selon les statistiques qui ont été produites par l'agence anti-drogue américaine (DEA), l'usage de ce produit prohibé chez l'humain aux États-Unis a connu une hausse de 200 % dans le sud du pays, et plus de 100 % dans l'ouest entre 2020 et 2021. Aussi, a-t-il fait savoir au cours de cette sortie médiatique qu'il a effectuée que le gouvernement a besoin de l'aide du Congrès pour mener à bien cette lutte.

«Il ne s'agit pas d'un problème concernant les États» démocrates ou républicains, «c'est le problème de l'Amérique», a indiqué le directeur du bureau chargé de la lutte contre les drogues à la Maison-Blanche. Dans un délai de trois mois, les autorités américaines sont tenues de définir clairement un plan de lutte contre cette menace.