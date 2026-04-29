Nucléaire iranien : Donald Trump s’affiche en guerrier sur une image IA et met en garde Téhéran

Le président des États-Unis Donald Trump a exhorté l’Iran à modifier rapidement sa position sur le nucléaire, dans un message publié sur sa plateforme Truth Social. Cette prise de parole, diffusée fin avril, s’accompagne d’une image générée par intelligence artificielle le représentant armé au milieu d’explosions.

Dans ce message, le dirigeant américain critique la capacité de Téhéran à conclure un accord de non-nucléarisation et appelle les autorités iraniennes à réagir sans délai. « Ils feraient mieux de se ressaisir rapidement », écrit-il notamment sur son réseau social.

Une publication marquée par une mise en scène visuelle

Le message s’appuie sur une illustration montrant Donald Trump dans une posture guerrière, tenant une arme dans un décor de conflit. Cette image, visiblement produite par des outils d’intelligence artificielle, accompagne un texte au ton direct visant les autorités iraniennes.

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La publication intervient alors que les discussions autour du programme nucléaire iranien restent bloquées. Les États-Unis conditionnent tout accord à un encadrement strict des activités nucléaires de Téhéran, tandis que l’Iran conteste plusieurs exigences jugées contraignantes.

Une série de déclarations de plus en plus fermes

Selon des informations rapportées début avril par les médias internationaux, Donald Trump avait déjà multiplié les messages offensifs à l’égard de l’Iran ces dernières semaines, évoquant des représailles en cas d’échec des négociations.

Cette nouvelle publication s’inscrit dans la continuité de ces prises de position, caractérisées par un ton plus direct et une communication appuyée sur les réseaux sociaux. Les tensions entre Washington et Téhéran restent élevées, en l’absence d’avancée concrète sur le dossier nucléaire. Aucune reprise formelle des discussions n’a, à ce stade, été annoncée par les autorités américaines ou iraniennes.