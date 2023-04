Le Père Eric Aguénounon, philosophe politique, analyste politique et écrivain –essayiste et Directeur de l'Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP) a été reçu le dimanche 09 avril 2023 sur la chaîne de télévision en ligne ESAE TV. Le Philosophe politique est revenu sur la question des 10% qui ont défrayé la chronique avant les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Certains partis et acteurs politiques ont proposé la suppression de ces 10%.

Se prononçant sur cette question des 10%, le directeur de l’IAJP a laissé entendre que cette question« ne permet pas à la démocratie à la base de s’exprimer ». Car selon lui, il peut avoir des partis politiques qui ne vont qu’aux élections municipales ou aux élections législatives. L’écrivain-essayiste s’est demandé « qu’est-ce qu’on fait de ces partis-là? ». Il a donné l’exemple de la France où il y a des regroupements ou des coalitions qui ne se présentent qu’aux élections régionales, départementales ou municipales. L’ analyste politique a donc préféré que « les 10% soient le baromètre pour le financement des partis politiques » ou bien « que les 10% soient le point d’éligibilité pour aller siéger ou bien pour avoir une marie ». Selon lui, en maintenant ces 10%, cela pourrait créer des frustrations.