L’être humain pourra continuer à vivre même après sa mort, dans quelques années. C’est du moins ce qu’on peut retenir des mots du Dr Ajaz Ali, expert en informatique et responsable des affaires et de l'informatique à l'université de Ravensbourn, dans une interview accordée au DailyMail. Selon lui, cela pourra être possible grâce à l’intelligence artificielle qui sera capable de « capturer » l’apparence et la personnalité des personnes décédées. Ainsi, ces dernières continueront d’exister sous une forme numérique, après avoir téléchargé « un jumeau numérique » de leur vivant.

Le jumeau sera obtenu à partir d’enregistrements de la personne vivante

Toujours selon le Dr Ajaz Ali, cela permettra aux proches des personnes décédées d’interagir avec les jumeaux numériques de leurs proches décédées, après le décès de celles-ci. Le jumeau, en question, sera obtenu à partir d’enregistrements de la personne vivante, d'analyses de son empreinte numérique ainsi que d'éléments tels que la capture de mouvement et des images pour sa présence visuelle. Le scientifique a par ailleurs précisé au DailyMail que ladite technologie pourrait exister à partir de 2050. « En reliant l'IA aux technologies numériques et aux outils de capture de mouvement, notre conscience, nos connaissances et nos expériences seront transférées à nos jumeaux numériques » a-t-il souligné.

« En utilisant des outils basés sur la PNL qui seront bien plus avancés que ChatGPT et Bard, les gens pourront interagir avec ces jumeaux numériques en temps réel et bénéficier de leurs connaissances et de leurs idées » a ajouté le Dr Ajaz Ali. Notons que ce dernier n’est pas le seul à parler des technologies du futur. Toujours dans une interview au DailyMail, Heather Delaney, fondatrice de Gallium Ventures, un cabinet de conseil en relations publiques et communications à Londres, a déclaré que jusqu’en 2050, des gens implanteront, de manière générale, des puces électroniques dans leur corps, afin de s’améliorer.