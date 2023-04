WhatsApp s'apprête à révolutionner l'expérience de ses utilisateurs avec l'introduction prochaine du "mode Compagnon". Cette nouvelle fonctionnalité, attendue avec impatience, permettra aux utilisateurs de gérer leur compte sur deux smartphones en simultané. Cette avancée majeure facilitera la vie des personnes qui jonglent entre un téléphone professionnel et un téléphone personnel, en leur offrant une plus grande flexibilité et une meilleure organisation de leurs communications.

Le "mode Compagnon" est actuellement en phase de développement et de test, avec un lancement prévu pour le grand public d'ici la fin de l'année 2023 ou la fin du premier semestre. Cette fonctionnalité innovante renforcera sans aucun doute la position de WhatsApp en tant que leader parmi les applications de messagerie instantanée. En adaptant continuellement ses services pour répondre aux besoins de ses utilisateurs, WhatsApp prouve une fois de plus son engagement à offrir une expérience de communication sans faille et pratique pour tous. Découvrir ici comment tester cette version!