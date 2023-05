Le Bénin sera sous les feux de la rampe en septembre 2023. Ceci à l’occasion de l’organisation du 50èmes Championnat mondial de pétanque. En prélude à cet important événement à Cotonou, le président de la Fédération béninoise de pétanque (FBP), Garba Yaya s’est prononcé, ce jeudi 04 mai 2023 sur BIP radio sur les préparatifs que se font actuellement. Il a précisé que la compétition se déroulera sur l’esplanade des Amazones.

« C’est un espace très bien situé au bord de la plage et au bord de notre statue favorite pour vendre le Bénin » a-t-il lâché. Il a laissé entendre que le Bénin a déjà participé « au moins à 10 championnats du monde et aucun de ces championnats ne s’est déroulé dans un boulodrome » et que « c’est des sous des chapiteaux de fortune que des gens jouent pour la circonstance ». Il a indiqué que le boulodrome qui devrait servir à ces 50èmes mondiaux de pétanque est en construction. Il a rassuré qu’il y aura d’autres compétitions pour le meubler. Mais en entendant, il a suggéré qu’on fasse avec cet espace « qui est d’ailleurs plus beau que le boulodrome ».

Le président de la Fédération béninoise de pétanque a laissé entendre que l’aménagement du site a commencé puisque le site est connu et l’entreprise est désignée. Il a précisé qu’une tribune d’au moins 2.000 places est commandée et une autre tribune de 2.000 places existe déjà. Concernant les raisons du report de ces championnats pour la première fois, le président Garba Yaya a expliqué que le Bénin tenait « à faire ce championnat dans un boulodrome mais, malheureusement les principes de dédommagement des présumés propriétaires a mis du temps ». Aussi le Bénin « risquait de faire un boulodrome qui ne répond pas aux normes internationales ». Il a alors été demandé aux entrepreneurs de prendre leur temps pour faire le boulodrome.

C’est pourquoi le glissement de la date a été sollicité et la Fédération internationale l’a accepté sous condition. Selon lui, avant c’était un championnat du monde en triplette mais aujourd’hui, c’est un championnat non seulement en triplette, en doublette dames, en doublette mixte, en doublette hommes et en tête-à-tête. Garba Yaya a déclaré que cela fera donc 5 championnats qui seront regroupés en un seul au Bénin. Il a souligné qu’au lieu de 4 jours, la compétition s’étendra au moins sur 12 jours. Cela nous met, dit-il, « dans notre rôle ». Car selon lui, il ne faut pas accepter de prendre les moyens et de ne pas faire une bonne préparation. Il a affirmé que la préparation passe par des séjours en Europe pour s’acclimater afin de faire en sorte que les résultats ne soient pas moins bons qu’en 2016 quand le Bénin a été vice-champion du monde à Madagascar.

Aujourd’hui, « nous avons la chance d’abriter cette coupe du monde, il y a de quoi rêver garder le trophée », a-t-il indiqué. 48 nations prendront part à cette compétition normalement pour les triplettes. Mais, les pays qui ne sont pas qualifiés pour les triplettes peuvent venir en doublette. L’inscription est libre et le nombre d’acteurs ne sera connu qu’à la fin des inscriptions. L’équipe béninoise est prête pour ces 50èmes mondiaux de pétanque depuis décembre 2022, a-t-il déclaré. Les mises au vert se poursuivent et chaque fois qu’ils trouveront le temps, les joueurs seront testés. « Avec les moyens qu’on a maintenant, nous allons faire des sorties pour évaluer, pour voir à peu près le niveau de jeu de notre équipe ». a-t-il conclu.