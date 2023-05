L'affaire du visa de l'artiste béninois Axel Merryl continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Le web-humoriste devenu chanteur a récemment dévoilé ses problèmes de visa qui l'ont empêché de quitter le Bénin, suscitant de nombreuses réactions. Parmi celles-ci, l'intervention notable de l'influenceur ivoirien Observateur Ebène (qui se fait désormais appeler Observateur) qui accuse Merryl de cacher la vérité sur sa situation.

Axel Merryl, révélé grâce à ses vidéos humoristiques et qui a connu un grand succès avec son single « Kimi », avait expliqué sur Facebook que son problème de visa était lié à ses propres choix. Il avait décidé de tourner un film en dehors de la France alors que son titre de séjour était sur le point d'expirer. Il avait reconnu son erreur et demandé à ses fans de ne pas utiliser son nom pour régler des comptes avec les autorités béninoises.

Cependant, Observateur , connu pour ses prises de position tranchées, a contesté cette version des faits. Selon lui, Axel Merryl serait en réalité en plus grande difficulté qu'il ne le laisse entendre. Observateur suggère que le renouvellement du titre de séjour d'étudiant de Merryl a peut-être été refusé en raison de son manque d'assiduité à l'école. En outre, Observateur remet en question l'affirmation d'Axel Merryl selon laquelle le ministre de la Jeunesse et des Sports du Bénin, Oswald Homeky, aurait résolu son problème. Il soutient qu'un ministre ne peut pas influencer les décisions des autorités françaises au-delà de la demande de réexamen d'un dossier.

Face à ces déclarations, Axel Merryl n'est pas resté silencieux. Dans les commentaires de la publication d'Observateur, il a affirmé avoir demandé à ce dernier de ne pas parler de cette affaire, mais que l'influenceur ivoirien a persisté. En guise d'avertissement, Merryl a écrit : "Je t’ai appelé et je t’ai dis de laisser cette histoire et que je veux pas de problème avec toi tu as dis « ok jai compris » mais tu persiste bon courage à toi. Continue seulement le retour de flamme est pas loin". De son côté Observateur se défend d'être jaloux. "Ce n'est pas de la jalousie c'est l'actualité qu'on traite. Tu t'es moqué de moi en commentaires..." dira-t-il.

L'artiste béninois semble déterminé à régler son problème de visa de manière discrète et personnelle, en évitant toute polémique inutile. Mais avec les réactions sur la toile et les attaques d'autres influenceurs comme Bob Lee, cette affaire est désormais publique.