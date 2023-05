L’ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci et le fonctionnaire des Nations Unies, Arnauld Antoine Akodjènou sont les trois (03) Béninois qui étaient candidats au poste du Représentant spécial de l’Organisation des Nations Unies (Onui) pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel (Unowas). Ces trois Béninois étaient en challenge avec plusieurs autres nationalités dont Alpha Barry, ancien ministre des affaires étrangères du Burkina Faso. A l’arrivée, le Secrétaire général de l’Onu, António Guterres a préféré porter son choix sur Leonardo Santos Simao, ancien ministre des affaires étrangères du Mozambique.

Le Mozambicain va succéder donc au Tchadien Mahamat Saleh Annadif qui dirige l’Unowas depuis 2021. La nomination de Leonardo Santos Simao sera officialisée dans les jours à venir par le Secrétaire général de l’ONU. Rappelons que le courrier adressé au président du conseil de sécurité date du 25 avril 2023. Il faut signaler que le bureau politique de l’Onu travaille en étroite collaboration avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), l’Union africaine (UA), l’Union du fleuve Mano, la Commission du Bassin du lac Tchad, la Commission du Golfe de Guinée, le G5-Sahel, ainsi qu’avec d’autres partenaires régionaux, ceci dans le but de promouvoir des solutions régionales aux menaces transversales à la paix et à la sécurité telles que le terrorisme et l’extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée, la piraterie et l’insécurité maritime.