L'Iran a récemment fait part de son avancée dans le développement de la technologie des missiles hypersoniques, une annonce qui place la nation en troisième position après la Russie et la Chine dans cette nouvelle course à l'armement. Tandis que ces adversaires ont déjà déployé des armes de ce type, l'Iran pourrait dépasser les États-Unis, dont les phases de tests sont toujours en cours. Capables de dépasser cinq fois la vitesse du son, ces missiles présentent une maniabilité élevée, rendant leur détection par les systèmes de défense aérienne particulièrement complexe.

La semaine dernière, l'Iran a dévoilé un nouveau missile balistique d'une portée de 2000 km et capable de transporter une charge utile d'une tonne. Le commandant des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) a confirmé que le pays allait également dévoiler un missile hypersonique sous peu. Cette annonce fait suite à la déclaration d'Amirali Hajizadeh, le chef de l'unité aérospatiale de l'IRGC, qui avait affirmé en novembre dernier que l'Iran avait développé un missile hypersonique.

Malgré le scepticisme initial des États-Unis face à ces affirmations, Hajizadeh a récemment confirmé à une agence de presse iranienne que le missile a passé tous ses tests et sera bientôt présenté au public. Selon les rapports, ce missile est capable de manœuvrer à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère et peut voler à des vitesses entre Mach 12 et 15, ce qui en fait une menace sérieuse pour les systèmes de défense aérienne.

Toutefois, malgré un retard apparent dans le développement de missiles hypersoniques, le rôle des États-Unis dans la défense mondiale reste crucial, comme l'illustre le récent succès de l'Ukraine. Pour la première fois, l'armée de l'air ukrainienne a réussi à intercepter un missile hypersonique russe au-dessus de Kyiv, grâce aux systèmes de défense Patriot acquis auprès des États-Unis. Ce succès met en lumière l'efficacité des technologies américaines actuelles, même face aux armements hypersoniques les plus modernes.

En outre, cette interception réussie des systèmes de défense Patriot américains a marqué une victoire majeure pour l'Ukraine, décrite comme une "gifle pour la Russie". Le commandement ukrainien a exprimé sa gratitude envers les États-Unis pour leur soutien continu, soulignant l'importance de leur rôle dans l'amélioration de la défense de l'Ukraine. En dépit de l'accent mis sur la course aux armes hypersoniques, il est clair que les technologies existantes des États-Unis continuent de jouer un rôle déterminant dans la défense mondiale.