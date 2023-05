En fin de contrat avec Arda Kardzhali en première division bulgare en 2022, le latéral gauche international béninois, David Kiki a signé un contrat de deux ans avec Farul Constanța, un club de D1 en Roumanie. L’arrivée de David Kiki dans ce club romain lui a porté chance. Le club Farul Constanța a été sacré champion de la Romanie pour la saison 2022-2023.Pour remercier tous ses soutiens, il a, dans un message sur sa page Facebook ce mardi 23 mai 2023, écrit : « un trophée qui signifie beaucoup de travail, de sacrifices et de persévérance. Toujours donner le meilleur, toujours y croire et ça paye toujours. Merci à tous pour le soutien et l’amour. Ces moments resteront toute la vie ».

Le sacre de Farul Constanța comme champion de la première division romaine permet à l’international béninois de rentrer dans les annales de ce club. Il faut signaler que Enagnon David Kiki est né le 25 novembre 1993 à Vakon dans la commune de Akpro Missérété. Il a évolué entre autres à Brest (2017/2018, 2018-2019), Red Star (2018/2019) et Niort (2015/2016), 2016/2017,2017/2018).