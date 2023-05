L'Afrique du Sud envisage de modifier sa législation pour lui permettre de décider d'arrêter ou non Poutine, qui est recherché par la Cour pénale internationale, a rapporté la BBC. Cette décision a suscité des débats et des réactions diverses tant au niveau national qu'international. L'annonce de cette possible modification de la législation sud-africaine a pris de nombreuses personnes par surprise. La raison principale invoquée pour cette modification est la situation de Vladimir Poutine, le président russe, qui est recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes présumés.

Précédemment, l'Afrique du Sud avait invité Poutine à participer à un sommet des dirigeants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), un groupe de pays émergents et en développement. Dans la journée nous avons publié un article intitulé : l’Afrique du Sud protégera Poutine malgré le mandat d’arrêt international. Concrètement le pays dirigé par Cyril Ramaphosa avait décidé d'accorder l'immunité diplomatique à tous ceux qui vont assister aux deux réunions de responsables du groupe formé par le Brésil, la Russie, l'Inde et Afrique du Sud (BRICS).

Article similaire La Russie veut arrêter à tout prix un producteur qui a fui le pays Un tribunal moscovite a récemment décrété l'arrestation du réputé producteur cinématographique Alexander Rodnyansky et du metteur en scène Ivan Vyrypaev, tous deux accusés de "diffusion…

« Il s'agit d'une attribution standard d'immunités que nous faisons pour toutes les conférences et sommets internationaux organisés en Afrique du Sud, quel que soit le niveau de participation » avait indiqué le gouvernement de Cyril Ramaphosa qui n'a pas manqué de préciser que les immunités diplomatiques ne sont pas destinées à des personnes spécifiques. « Les immunités sont pour la conférence et non pour des individus spécifiques. Elles sont destinées à protéger la conférence et ses participants de la juridiction du pays hôte pendant toute la durée de la conférence » a-t-il ajouté.

Pour rappel, au cours du mois de Mars de cette année, la CPI a émis un mandat d’arrêt contre le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine ainsi qu'une autre responsable du même pays. «Aujourd’hui, 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine : M. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova», pouvait-on lire dans le communiqué rendue publique le vendredi 17 mars 2023 par l’institution chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l'humanité, de crime d'agression et de crime de guerre.

Dans la foulée, le procureur de la CPI Karim Khan est revenu sur le sujet par les biais d'un entretien avec la radio britannique La BBC. Occasion pour le responsable de cette juridiction de déclarer que «le mandat d’arrêt (…) reste valable à vie» sauf dans un cas. « À moins qu’ils ne comparaissent devant les juges indépendants de la Cour et que ceux-ci décident d’abandonner les charges », a expliqué Karim Khan le procureur de la CPI sur les antennes de la BBC. Après l'annonce de l'émission du mandat d'arrêt, la Russie avait violemment réagi.

L'ancien président Dmitri Medvedev a menacé de bombarder la CPI. "On peut très bien imaginer une frappe de haute précision avec un missile hypersonique russe Oniks depuis un navire russe en mer du Nord contre le bâtiment du tribunal à la Haye", avait déclaré l'ancien président russe qui aujourd'hui occupe une position de choix dans l'appareil d'Etat de l'actuel chef du Kremlin.