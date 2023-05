Pretoria a décidé d’accorder l’immunité diplomatique à tous les participants de deux réunions de responsables du groupe formé par le Brésil, la Russie, l'Inde et Afrique du Sud (BRICS). La première réunion aura lieu du 1er au 02 juin 2023, et rassemblera les ministres des Affaires étrangères des pays du groupe. La seconde, quant à elle, réunira les chefs d’État, parmi lesquels figure le président russe Vladimir Poutine, et se tiendra du 22 au 24 août 2023. Le gouvernement sud-africain a fait connaître sa décision, ce mardi 30 mai 2023, dans un avis officiel du département des relations internationales et des coopérations.

« Les immunités sont pour la conférence »

« Il s'agit d'une attribution standard d'immunités que nous faisons pour toutes les conférences et sommets internationaux organisés en Afrique du Sud, quel que soit le niveau de participation » a indiqué ce dernier, tout en soulignant que les immunités diplomatiques ne sont pas destinées à des personnes spécifiques. « Les immunités sont pour la conférence et non pour des individus spécifiques. Elles sont destinées à protéger la conférence et ses participants de la juridiction du pays hôte pendant toute la durée de la conférence » a-t-il ajouté. Toutefois, le département a mis l’accent sur le fait que cette immunité ne remplace pas un mandat émis par un tribunal international.

Pour rappel, la Cour Pénale internationale (CPI) a émis, le 17 mars dernier, un mandat d’arrêt contre le chef de l’État russe Vladimir Poutine, pour la guerre en Ukraine. Le chef du Kremlin est visé, de même que sa collaboratrice et commissaire présidentielle aux droits de l’enfant en Russie, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Selon le communiqué de la CPI, le président russe est poursuivi pour « crime de guerre, de déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d’Ukraine vers la Fédération de Russie ».