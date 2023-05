La presse américaine s'inquiète de plus en plus de la puissance nucléaire croissante de certains pays, en particulier la Chine et la Russie, ainsi que de leur capacité à frapper les États-Unis avec des armes nucléaires. Dans un éditorial, Fox News constate que ces deux pays ont considérablement développé leurs programmes nucléaires ces dernières années, avec des investissements massifs dans les technologies pour étendre leurs capacités à frapper les États-Unis. Ils ont également intensifié leur rhétorique menaçante, indiquant leur volonté d'utiliser des armes nucléaires dans un conflit militaire.

En plus de la Chine et de la Russie, deux autres pays ont également suscité des inquiétudes quant à leur puissance nucléaire : la Corée du Nord et l'Iran. Ces deux pays ont également investi dans des programmes nucléaires ces dernières années et ont intensifié leurs menaces en indiquant leur volonté d'utiliser des armes nucléaires en cas de conflit militaire.

Face à ces développements, la presse américaine estime que la défense antimissile des États-Unis doit être modernisée et renforcée pour affronter ces menaces croissantes. Bien que le président Ronald Reagan ait lancé l'Initiative de défense stratégique dans les années 1980 pour protéger les États-Unis d'une éventuelle attaque de missiles de l'URSS, le pays a depuis lors sous-estimé l'importance de la défense antimissile.

Aujourd'hui, l'éditorialiste estime que les États-Unis doivent investir dans un système de défense antimissile modernisé, évolutif et intégré, capable de détecter les menaces à un stade précoce et de les intercepter à chaque étape. En plus des capteurs déjà en place, les États-Unis ont besoin de capteurs spatiaux en réseau et de satellites radar pour suivre toutes les menaces pertinentes, y compris les missiles de croisière hypersoniques. Des investissements fédéraux supplémentaires sont nécessaires pour renforcer les capacités existantes aux États-Unis afin de faire face aux menaces des adversaires et des États voyous.

En somme, Fox News estime que les États-Unis doivent prendre au sérieux la menace croissante posée par la puissance nucléaire de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord et de l'Iran, et agir rapidement pour renforcer leur capacité de défense antimissile afin de protéger leur population et leurs villes contre une éventuelle attaque nucléaire.