L’artiste gospel ivoirien KS Bloom est monté au créneau pour se prononcer sur la polémique qui est née suite au baptême du Béninois Fanicko. En effet, il y a quelques heures, l’auteur de « Goumin » a dévoilé sur sa page Facebook les images de la cérémonie de son baptême qui consacre son entrée dans la « famille des enfants de Dieu ». En présence de quelques proches, on pouvait voir sur la photo l’artiste béninois en train d’être plongé dans une piscine pour en sortir quelques secondes plus tard. Sur le tee-shirt qu’il a porté, on pouvait également lire : « J’ai donné ma vie à Jésus ».

« UN ENFANT DE DIEU EST NÉ DE NOUVEAU ! Aujourd’hui je me suis fait Baptiser. Merci JÉSUS, Merci Ks Bloom !!! Jean 3:3 : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de DIEU », avait-il publié sur sa page Facebook. Il a par la suite été attaqué sur les réseaux sociaux par certains internautes qui se sont interrogés sur le lieu du baptême ainsi que le choix de le faire dans une piscine. D’autres encore ont fait savoir qu’il n’est pas encore totalement converti et qu’il était toujours couvert de bijoux.

Article similaire Après l'Afrique, Dangote à la conquête de la France Le milliardaire nigérian Aliko Dangote, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique avec une fortune estimée à 18,2 milliards d'euros, est en pleine expansion vers…

Son apparence serait toujours douteuse selon ses détracteurs. Il n’en fallait visiblement pas plus pour faire réagir Ks Bloom qui a tiré à boulets rouges sur ces derniers. « C'est quoi le rapport entre bijoux et salut ? » s’est notamment interrogé l’artiste ivoirien. Pour lui, la polémique sur le baptême dans la piscine ne devrait pas exister. « La piscine est faite de l’eau de robinet. Mais avant, l’eau de robinet quitte les barrages, les cours d'eaux naturelles. En d’autres termes, c’est l’eau naturelle qui a été traitée qui devient l'eau de piscine », a-t-il poursuivi dans sa vidéo faite pour prendre la défense de Fanicko. « Soyons heureux pour le Fanicko de Jésus. Accueillons-le », a-t-il indiqué.