Dans une évolution politique surprenante, Aurélien Agbénonci, le ministre béninois des Affaires étrangères, aurait été limogé de ses fonctions selon nos sources. L'information a également été divulguée par plusieurs confrères, dont Matin Libre. Mais comme dans le cas du ministre Quenum, le gouvernement refuse de confirmer l'information dans un premier temps... Selon d'autres confrères, le porte-parole du gouvernement a évoqué le fait qu'aucun acte officiel n'a été publié sur le sujet. Bis repetita donc !

Ces développements interviennent à la suite d'un remaniement qui a vu le départ de deux autres ministres, Hehomey et Houssou. Les raisons de ces mouvements politiques restent inconnues et font l'objet de spéculations parmi les analystes et les observateurs de la politique béninoise. Le gouvernement du président Patrice Talon a été jusqu'à présent considéré comme l'un des plus stables que le Bénin ait connus. Ces récents départs ont cependant soulevé des interrogations sur la dynamique interne du gouvernement et la direction future de la politique de l'État.

Signalons également que l’ex-ministre Aurélien Agbénonci avait échoué pour le poste de Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel du Secrétaire général de l’ONU, poste convoité également par l’ancien président de la République Boni Yayi. Aurélien Agbénonci, connu pour son dévouement et son engagement envers les affaires étrangères du Bénin, laisse derrière lui un héritage significatif.