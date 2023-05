C'est l'une des trajectoires les plus tortueuses du landerneau politique béninois. Après quelques mois de latence depuis sa dernière éjection des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Irénée Agossa signe son entrée dans le plus grand parti de la majorité présidentielle, l'Union Progressiste le Renouveau (UPR). Il a jeté le masque. Après un long périple politique qui l'a conduit de l'opposition par le centre, le parti Restaurez la Confiance (RLC) et son président ont fini par rejoindre l'UPR. En effet, lors du congrès extraordinaire du parti qui a eu lieu le samedi 20 mai 2023 à Grand Popo, le parti a décidé de signer sa mort politique et de rejoindre l'UPR.

"Il faut désormais une mutation profonde pour pouvoir faire face au développement de notre pays. Nous avons une mission, puisqu'en évaluant déjà l'enjeu, nous nous sommes dit que l'UPR le renouveau n'a qu'à conduire cette mutation", a déclaré Irénée Agossa. Cette déclaration n'est rien d'autre que le certificat de décès du parti qu'il a créé le 12 mai 2021 juste après la sortie de l'élection présidentielle d'avril 2021 où il a été candidat en duo avec Corentin Kohoué.

Le discours ondoyant d'Irénée Agossa a commencé à surprendre plus d'un depuis la dernière élection présidentielle. Lors des dernières élections législatives, il a tenté un rapprochement avec les FCBE qui n'a pas trop marché. Depuis, il s'est résigné. Cette déclaration ne surprend guère ceux qui le connaissent. Depuis plus de dix ans, il a bourlingué de parti en parti et a habitué les Béninois à son instabilité politique.