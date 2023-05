L’ancienne conseillère technique du Président Mathieu Kérékou (1996 à 2006) et ex- présidente de la Cellule de la Moralisation de la vie publique sous le régime de feu Mathieu Kérékou pendant dix ans, chef du 4ème arrondissement de la ville de Ouidah et membre du parti Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau), Anne Anne Cica Adjaï est décédée au Centre national Hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou ce mardi 10 mai 2023 aux environs de 13 heures .

Elle était admise au CNHU-HKM des suites d’un accident de la route le 30 avril 2023. Il faut signaler que l’ancienne présidente de la Cellule de la Moralisation de la vie publique a marqué les Béninois par ses méthodes sans détours contre les fonctionnaires corrompus qu’elle surprenait avec son équipe de contrôle sur le terrain.