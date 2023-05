Dans sa quête d’ouverture aux associations sœurs, l’Association Nonvitcha a distingué le samedi 27 mai 2023 à la place consacrée à son nom à Grand-Popo les associations notamment « Agbésiyanlé », « Nonvizan » et « Xwémèhoué ». Dans son adresse à l’assistance, le président de cette association Norbert Kassa a indiqué que « c’est surtout dans la quête d’une ouverture à d’autres communautés du Bénin que l’association Nonvitcha a décidé à partir de la 102ème édition d’admettre et d’intégrer au nom des récipiendaires de ces distinctions honorifiques les membres des associations sœurs ».

Par ce geste, l’association entend promouvoir l’ouverture des fils et filles de Xwla et Xwéda à ceux des autres communautés du Bénin, de notre pays. Elle vise surtout d’ une part au renforcement des liens de fraternité entre les communautés Xwla et Xwéda d’autre part, à l’extension de ces liens de fraternité aux frères et sœurs « Watchi », « Sahouènou », « Bopanou », « fon » et différentes communautés du lac Ahémé rassemblées dans « Nonvizan » ainsi que leurs frères et sœurs Xwémèhoué de la vallée de l’Ouémé. Pour Norbert Kassa, trois objectifs sont visés en ce qui concerne les récipiendaires de l’association.

Il s’agit de rendre à titre posthume un hommage mérité aux dignes Pères fondateurs de l’association Nonvitcha ainsi qu’à tous les présidents fédéraux, de reconnaitre les mérites exceptionnels de certains membres pour les services rendus à l’association Nonvitcha et d’Instaurer l’émulation au sein des membres des différentes instances et surtout cultiver l’humilité, l’ouverture vers d’autres communautés sœurs. C’est pourquoi, Nonvitcha décerne 3 titres de médailles aux différents récipiendaires entre autres la médaille de l’étoile de la fraternité et la médaille de dignité de Nonvitcha. Après avoir reçu sa distinction, le président de l’Association « Xwémèhoué », Antoine Bonou a exprimé toute sa gratitude à l’Association Nonvitcha. Quant à l’Association « Nonvizan », son coordonnateur national, André Tchinkounou a affirmé qu’il est sûr que la Flamme de Nonvitcha sera maintenue par les dirigeants actuels de cette association.