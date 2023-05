Une série d'accident de circulation ce soir du mercredi 17 mai 2023 sur l'autoroute Cotonou /Porto-Novo. Des faits graves qui ont orchestré des pertes en vies humaines. Ganvidokpo à Djèrègbé dans la commune de Sèmè-Podji est le nid de graves accidents de circulation. Il ne se passe pas un mois sans accident sur ce tronçon. Dans la soirée de ce mercredi 17 mai 2023, vers les environs de vingt heures, selon les recoupements, un mini-bus aurait percuté un titan.

Un incident qui serait dû à l'inattention du chauffeur du mini-bus communément appelé Tokpa-tokpa. Des corps sans vie ont baigné dans le sang. D'autres se sont retrouvés dans un état critique, amenés d'urgence à l'hôpital. La circulation bloquée et maintenue intacte pendant prêt de deux heures. Le bus s'est retrouvé en lambeau (brisé en deux) et les passagers ont trouvé la mort. Une scène horrible qui n'est pas à son premier stade. Ganvidokpo est le plus craint de tous les tronçons dans l'Ouémé. C'est l'endroit de graves accidents. A l'approche des fêtes de fin d'année, le scénario n'a pas changé selon les témoignages sur le lieu d'accident.